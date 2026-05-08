Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 8 мая 2026Россия

Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ с начала действия перемирия выросло. Об этом стало известно из публикации мэра столицы Сергея Собянина.

«Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Таким образом, число сбитых на подлете к российской столице БПЛА достигло 42. Ранее Собянин сообщал о 40 сбитых с момента начала режима прекращения огня беспилотниках.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Глава МИД Италии назвал условие усиления НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok