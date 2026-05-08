Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ с начала действия перемирия выросло. Об этом стало известно из публикации мэра столицы Сергея Собянина.

«Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Таким образом, число сбитых на подлете к российской столице БПЛА достигло 42. Ранее Собянин сообщал о 40 сбитых с момента начала режима прекращения огня беспилотниках.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО.