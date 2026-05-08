Фицо согласовали полет в Москву через Германию

ТАСС: Германия согласовала перелет борта Фицо в Москву

Берлин разрешил пролет через воздушное пространство страны самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющегося в Москву на мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фицо полетит в Москву на День Победы 9 мая через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Отмечается, что у этих стран не возникло возражений против транзитного перелета главы правительства в Россию.

Также известно, что Фицо намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая.