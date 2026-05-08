Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 8 мая 2026Мир

Фицо согласовали полет в Москву через Германию

ТАСС: Германия согласовала перелет борта Фицо в Москву
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Берлин разрешил пролет через воздушное пространство страны самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющегося в Москву на мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фицо полетит в Москву на День Победы 9 мая через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Отмечается, что у этих стран не возникло возражений против транзитного перелета главы правительства в Россию.

Также известно, что Фицо намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok