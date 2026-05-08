Глава МИД Италии назвал условие усиления НАТО

17:40, 8 мая 2026

Глава МИД Италии Таяни: Европе нужны США для усиления НАТО
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / picture alliance via Getty Images

Европе нужно американское присутствие для усиления НАТО. Об этом министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил госсекретарю США Марко Рубио, передает Sky TG24.

«Я подчеркнул, что для нас важно американское присутствие в Европе, чтобы усилить НАТО» — передал Таяни детали разговора. При этом он отметил, что со стороны Европы также требуется твердая приверженность альянсу.

Глава МИД Италии добавил, что Европе и Италии нужна Америка, но и США нужна Европа.

Ранее Таяни в соцсети X раскритиковал очередные нападки президента США Дональда Трампа на Папу Римского. Таким образом он отреагировал на слова главы Белого дома о том, что понтифик «ставит под угрозу многих католиков и людей». Он выразил поддержку словам и действиям Папы Римского, отметив, что правительство Италии разделяет его видение и стремится к установлению мира и стабильности путем дипломатии.

