22:13, 5 мая 2026

МИД Италии раскритиковал очередные нападки Трампа на Папу Римского

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в соцсети X раскритиковал очередные нападки президента США Дональда Трампа на Папу Римского.

Таким образом он отреагировал на слова главы Белого дома о том, что понтифик «ставит под угрозу многих католиков и людей». «Нападки на Святого Отца, главу и духовного наставника Католической Церкви, являются неприемлемыми и бесполезными для дела мира», — подчеркнул Таяни.

Он выразил поддержку словам и действиям Папы Римского, отметив, что правительство Италии разделяет его видение и стремится к установлению мира и стабильности путем дипломатии.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отправится в Рим с визитом на фоне осложнившихся отношений между американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Мелони осудила высказывания Трампа о Папе Римском Льве XIV, назвав их неприемлемыми. Она указала, что понтифик «призывает к миру и осуждает все формы войны».

