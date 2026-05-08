Глава МОК объяснила продление санкций в отношении России

13:52, 8 мая 2026

Глава МОК Ковентри объяснила продление санкций в отношении России проверкой ОКР
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила решение продлить санкции в отношении российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ковентри заявила, что провела конструктивный диалог с Олимпийским комитетом России (ОКР), однако проверка в отношении организации продолжается, а значит, восстанавливать членство ОКР пока нельзя. Глава МОК отметила, что ее главная цель — гарантировать честные соревнования для всех спортсменов.

Исполком МОК в четверг снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов. При этом санкции в отношении ОКР остались в силе.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

