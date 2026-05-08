11:27, 8 мая 2026

Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Россия — главный победитель войны Ирана и США, в то время как Украина является проигравшей стороной. С таким заявлением выступила бывший вице-президент США Камала Харрис, передает Fox News.

«Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса. Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») снял санкции с России. Знаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже нефти, которую иначе не могли бы продавать», — заявила политик.

По словам Харрис, Киев столкнулся с серьезными последствиями, так как США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые «иначе пошли бы на Украину».

Ранее Харрис заявила, что Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь внимание общественности от дела скандального финансиста и педофила Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране.

