Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:37, 8 мая 2026Наука и техника

Индию назвали зависимой от России в одной сфере

Эксперт Топычканов: Индия зависит от России в пилотируемой космонавтике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Индия зависит от России в одной сфере — пилотируемой космонавтике, считает заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Петр Топычканов. Об этом эксперт сообщил ТАСС.

«Очень важный аспект, по которому Индия остается зависима от нас, — это именно сотрудничество в подготовке космонавтов, условия для них на космических аппаратах и станциях в космосе, вообще эксплуатация космических станций», — уверяет эксперт.

По его мнению, советский и российский опыт является уникальным в мировой практике, а альтернативы у Нью-Дели по сотрудничеству в этом направлении с Москвой практически нет.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В ноябре 2024-го первый вице-премьер России Денис Мантуров допустил кооперацию России с Индией по проекту перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Тогда же он сообщил, что Россия допускает расширение поставок оборудования для индийской пилотируемой программы Gaganyaan.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пощады не будет». Лавров жестко пригрозил странам Запада. В чем причина?

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    На бывшем заводе Toyota в России будут выпускать новый седан

    Песков опроверг сообщение об отзыве аккредитации зарубежных журналистов на парад Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok