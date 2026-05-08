Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:27, 8 мая 2026Экономика

Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

Финансист Зубкова: Потребительский кредит может быть выгоднее, чем ипотека
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Потребительский кредит может быть выгоднее для заемщика, чем ипотека. Такой вывод в беседе с «Газетой.Ru» сделала доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.

При сравнении необходимо учитывать срок и условия кредитования, наличие созаемщика и первого взноса, а также сумму обеспечения. При условии небольшой суммы займа, планирования и приемлемых показателей долговой нагрузки потребительский кредит, по мнению эксперта, не так тяжел для бюджета, как ипотечный. Хоть обычный потребительский кредит и предполагает более высокую процентную ставку, оформляя ипотеку, заемщику придется ежегодно оплачивать немалый страховой платеж. В особенности это касается ипотечников в возрасте — для таких заявителей сумма страхового полиса жизни и здоровья может превышать 100 тысяч рублей одномоментно, предупреждает финансист.

При оформлении займа Зубкова советует тщательно проверить условия кредитования, размер комиссий, стоимость страхового полиса и сумму комиссии банка за услуги, в том числе включенные в полис. К примеру, при досрочном погашении кредита по страховому полису банк производит перерасчет и возвращает остаток, в то время как комиссия удерживается. Также эксперт напомнила, что банк вправе взымать комиссию только по опциональным услугам. Таким образом, брать комиссию по услугам, связанным непосредственно с процессом кредитования, банк не может.

Ранее в России подсчитали средний чек по ипотеке. За год он вырос 23 процента, достигнув 4,9 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Песков высказался об обеспечении безопасности празднования Дня Победы

    Оценены шансы «Краснодара» на золотой дубль по итогам сезона

    Евродепутат заявил об отстранении США от Киева

    В Госдуме прокомментировали перемирие на 9-11 мая

    Песков прокомментировал «разрешение» Зеленского на проведение парада в Москве

    Назван способ утихомирить соседа с шумной стиральной машиной

    «Родина» впервые в истории вышла в РПЛ

    В кабмине ФРГ уклонились от ответа на вопрос об освободителях Европы от нацизма

    Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok