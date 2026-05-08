Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

Финансист Зубкова: Потребительский кредит может быть выгоднее, чем ипотека

Потребительский кредит может быть выгоднее для заемщика, чем ипотека. Такой вывод в беседе с «Газетой.Ru» сделала доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.

При сравнении необходимо учитывать срок и условия кредитования, наличие созаемщика и первого взноса, а также сумму обеспечения. При условии небольшой суммы займа, планирования и приемлемых показателей долговой нагрузки потребительский кредит, по мнению эксперта, не так тяжел для бюджета, как ипотечный. Хоть обычный потребительский кредит и предполагает более высокую процентную ставку, оформляя ипотеку, заемщику придется ежегодно оплачивать немалый страховой платеж. В особенности это касается ипотечников в возрасте — для таких заявителей сумма страхового полиса жизни и здоровья может превышать 100 тысяч рублей одномоментно, предупреждает финансист.

При оформлении займа Зубкова советует тщательно проверить условия кредитования, размер комиссий, стоимость страхового полиса и сумму комиссии банка за услуги, в том числе включенные в полис. К примеру, при досрочном погашении кредита по страховому полису банк производит перерасчет и возвращает остаток, в то время как комиссия удерживается. Также эксперт напомнила, что банк вправе взымать комиссию только по опциональным услугам. Таким образом, брать комиссию по услугам, связанным непосредственно с процессом кредитования, банк не может.

Ранее в России подсчитали средний чек по ипотеке. За год он вырос 23 процента, достигнув 4,9 миллиона рублей.