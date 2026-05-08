Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 8 мая 2026Забота о себе

Исполнившие секс-мечты мужчины и женщины рассказали о своем разочаровании

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kuznechik / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины, которые исполнили свои секс-мечты и испытали разочарование, рассказали о своем опыте. Историями об этом они поделились на Reddit.

По словам одной из пользовательниц, она мечтала, чтобы партнер оставил ее привязанной к кровати с повязкой на глазах в номере отеля. Однако проблема возникла из-за того, что они не обговорили, как долго женщина хочет пробыть в комнате одна.

Я думала, что он вернется через несколько минут и займется со мной сексом. Но он гулял около часа! Когда он пришел, я уже крепко спала

GuiltyLeopard8365пользовательница Reddit

Другая рассказала, что долго хотела попробовать разнообразить оральный секс с помощью шоколада, но осталась недовольна результатом.

Думаешь: «Классно, пенис будет на вкус как белый шоколад», но вместо этого белый шоколад становится на вкус как пенис

cozyghost23пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры» Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
2 июня 2019
«Такого я еще не видела» Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?
«Такого я еще не видела»Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?
22 августа 2021

Многие мужчины добавили, что не получили в итоге никакого удовольствия, когда попытались реализовать женскую фантазию, связанную с пробуждением от интимных прикосновений. Мужчины объяснились, что на самом деле их избранницы с утра были в плохом настроении и реагировали на попытку заняться сексом агрессивно.

Я ни за что на свете не буду дергать этого тигра за усы. Она сильно недооценивает свой темперамент в первые минуты после пробуждения

Badlossпользователь Reddit

Еще один пользователь отметил, что разочаровался, когда попытался реализовать другой фетиш своей девушки. Она хотела, чтобы бойфренд нецензурно ругал ее во время секса, однако мужчине эта практика совсем не понравилась.

Попробовал. Ей понравилось очень, мне — нет. Проблема в том, что очень странно называть любимую женщину жирным дерьмом, когда ты находишься внутри нее и на самом деле так не думаешь

Karklayheyпользователь Reddit

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бандитская армия». Иран обвинил США в нарушении перемирия. Как на это отреагировал Трамп?

    В США неожиданно согласились с Россией

    Раскрыта реакция западных стран на идею атаковать Москву 9 мая

    В одном из городов страны спорткомплекс назвали в честь российского автобренда

    Названы выдающие отсутствие стиля весной и летом 2026 года вещи

    Преступник попытался угнать машину с женщинами и детьми в салоне и поплатился жизнью

    Исполнившие секс-мечты мужчины и женщины рассказали о своем разочаровании

    Огонь охватил мебельное производство в российском регионе

    После потопления корабля ударом ВС России в порту Одессы пропали два французских водолаза

    Названо место эвакуации иностранных дипломатов из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok