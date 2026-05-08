Известная российская актриса показала внешность без макияжа

Актриса Глафира Тарханова показала внешность без макияжа на видео

Известная российская актриса Глафира Тарханова, известная по сериалам «Громовы» и «Измены», показала внешность без макияжа. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя артистка предстала на видео в вязаном кардигане и ярко-красной косынке. При этом она продемонстрировала натуральный внешний вид без косметики на лице. «Марфушенька-душенька. Чудо-платочек, помоги», — написала она.

Затем Тарханова показала результат преображения после нанесения мейкапа и смены образа. Так, она надела костюм кофейного оттенка и белый топ. «Сработало!» — заключила она.

Ранее в мае 52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности. Знаменитость заявила, что давно внедрила в распорядок дня зарядку, а два года назад стала принимать контрастный душ.