Мир
11:57, 8 мая 2026Мир

Лавров обвинил демократов в Брюсселе в поощрении реваншизма в Германии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Засевшие в Брюсселе демократы сознательно подогревают реваншистские настроения в Германии и других регионах евроатлантики. Об этом на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Бюрократы, которые засели в Брюсселе всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, и в других частях евроатлантики» — подчеркнул глава МИД. По его словам, в самой Германии также начинают задумываться о том куда движется атлантическая евроинтеграция под руководством этих сил.

Ранее Лавров заявил, что в Европе многие без стеснения призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на Россию. Он отметил, что особое изумление вызывают заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего одной из своих главной целей вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе.

