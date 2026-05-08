В Москве продлят закрытие нескольких станций метро

В Москве продлят закрытие участка метро от «Строгино» до «Пятницкого шоссе»

В Москве на три дня продлят закрытие нескольких станций Арбатско-Покровской линии метрополитена. Об изменениях сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Речь идет об участке от станции «Строгино» до «Пятницкого шоссе». Ранее участок планировалось закрыть до 8 мая, но ограничения продлили до 12 мая. «Участок от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроют 12 мая», — уведомляют в ведомстве. Станции закрывают в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.

На это время для жителей и гостей столицы будут ходить бесплатные автобусы KM2 и KM1 — на последнем удастся доехать от «Пятницкого шоссе» до «Тушинской» Таганско-Краснопресненской линии и обратно.

Рублево-Архангельская линия пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Красногорска. Благодаря новой ветке метро свыше миллиона пассажиров из семи районов столицы смогут воспользоваться быстрыми пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

9 мая несколько станций метрополитена будут работать только на вход и пересадку. Ограничения коснутся станций метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.