МИД России ответил на отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза

Захарова: Отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза — угроза безопасности

Отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза Panormitis в порту города Хайфа является угрозой продовольственной безопасности для самого Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.

«Это идет вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Москве с сожалением восприняли такой шаг, «предпринятый явно под давлением Киева».

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии по поводу покупки зерна из России. Позже украинские власти назвали действия России «воровством» и пригрозили Тель-Авиву санкциями.