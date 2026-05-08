16:57, 8 мая 2026Мир

МИД России ответил на отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза

Виктория Кондратьева

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза Panormitis в порту города Хайфа является угрозой продовольственной безопасности для самого Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.

«Это идет вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Москве с сожалением восприняли такой шаг, «предпринятый явно под давлением Киева».

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии по поводу покупки зерна из России. Позже украинские власти назвали действия России «воровством» и пригрозили Тель-Авиву санкциями.

