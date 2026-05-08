08:31, 8 мая 2026

Мигрантка запрыгнула в холодильник во время полицейского рейда и была обнаружена

Александра Синицына
Мигрантка запрыгнула в холодильник, чтобы спрятаться от полиции во время рейда на деревообрабатывающем предприятии в Енисейске. Сотрудники правоохранительных органов застали на месте 40 иностранных граждан, из них шестеро оказались нарушителями правил въезда в Россию, говорится в Telegram-канале МВД по Красноярскому краю.

Так как спрятавшаяся в морозильной камере женщина находится на территории РФ нелегально, она вместе с другими нарушителями выплатит штраф в размере двух тысяч рублей и покинет страну. Против нелегалов также составили административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», согласно которой штраф составляет три тысячи рублей.

Помимо этого, решается вопрос об уголовном деле из-за организации незаконной миграции.

Ранее в Брянской области 34-летнюю местную жительницу признали виновной в организации незаконного въезда в Россию иностранцев из Сирии. Однако обвиняемая избежала колонии.

