Находка мужчины на ресейл-платформе прославила его в сети

Блогер Бак Тодд случайно нашел на ресейл-платформе дешевые штаны Джейкоба Элорди

Студент юридического факультета Бак Тодд случайно нашел дешевые штаны мировой знаменитости на ресейл-платформе. На ролик, прославивший мужчину из-за находки в сети, обратило внимание People.

Блогер рассказал, что купил брюки Valentino угольно-серого цвета на сайте перепродажи вещей The RealReal. При этом на внутренней стороне изделия он обнаружил нашивку с инициалами Jacob E (Джейкоб Элорди), которая указывала, что оно сшито на заказ.

Когда я наткнулся на эти брюки, я ничего конкретного не искал. Я собирал вещи для поездок, запланированных на это лето, и мне очень нравятся широкие брюки, поэтому они привлекли мое внимание. Стоили они всего 80 долларов, поэтому я решил попробовать, и, если они мне не понравятся, я их собирался вернуть Бак Тодд студент юридического факультета

Штаны оказались Тодду велики, поскольку его рост составлял 185 сантиметров, а брюки были длиннее примерно на 12,5 сантиметра. При этом известно, что рост Элорди составляет 196 сантиметров.

«Когда они пришли, и оказалось, что их длина значительно превышает 34 дюйма, я был в шоке — я действительно никогда в жизни не видел таких длинных брюк», — признался студент.

Житель Нью-Йорка нашел фотографии Элорди в точно таких же брюках на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» 23 октября 2023 года.

«Я не знаю, что делать. Мне кажется, я не смогу их подшить. Джейкоб Элорди, если ты хочешь свои штаны, тебе лучше прийти и забрать их. Когда видео начало появляться в ленте рекомендаций пользователей, и незнакомцы начали делиться своим восторгом, это было действительно весело», — пошутил Тодд.

