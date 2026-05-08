На Филиппинах мужчина снял на видео свое бегство от извергающегося вулкана Майон

Житель Филиппин снял на видео свое бегство от извергающегося вулкана Майон. Ролик публикует What's The Jam.

2 мая в вулкане произошло обрушение одного из сводов, и он выбросил на склон поток газов и раскаленного пепла. В это время 27-летний Кеннет Урбано был на пробежке с друзьями. Мужчина признался, что сначала они приняли приближающийся пирокластический поток за небольшое облако на склоне вулкана и не придали ему значения.

«Когда мы добрались до другой стороны объездной дороги, то увидели гигантскую стену густого черного дыма. Мы даже остановились, чтобы сфотографировать ее, — поделился воспоминаниями Урбано. — Но потом я заметил, что она движется к нам. И тут мы поняли, что это не обычный дым». Мужчины бросились бежать. Урбано не выключал камеру телефона, и ему удалось снять, как смесь газа и пепла почти настигла его.

Когда приятели добрались до дороги, их подобрал проезжавший мимо водитель и вывез в безопасное место. Урбано признался, что они с друзьями испытывали смешанные эмоции. Сначала они не понимали, что происходит, и веселились. Но потом стали воспринимать ситуацию серьезно.

