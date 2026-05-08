На Филиппинах мужчина снял на видео свое бегство от извергающегося вулкана Майон
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Житель Филиппин снял на видео свое бегство от извергающегося вулкана Майон. Ролик публикует What's The Jam.

2 мая в вулкане произошло обрушение одного из сводов, и он выбросил на склон поток газов и раскаленного пепла. В это время 27-летний Кеннет Урбано был на пробежке с друзьями. Мужчина признался, что сначала они приняли приближающийся пирокластический поток за небольшое облако на склоне вулкана и не придали ему значения.

«Когда мы добрались до другой стороны объездной дороги, то увидели гигантскую стену густого черного дыма. Мы даже остановились, чтобы сфотографировать ее, — поделился воспоминаниями Урбано. — Но потом я заметил, что она движется к нам. И тут мы поняли, что это не обычный дым». Мужчины бросились бежать. Урбано не выключал камеру телефона, и ему удалось снять, как смесь газа и пепла почти настигла его.

Когда приятели добрались до дороги, их подобрал проезжавший мимо водитель и вывез в безопасное место. Урбано признался, что они с друзьями испытывали смешанные эмоции. Сначала они не понимали, что происходит, и веселились. Но потом стали воспринимать ситуацию серьезно.

Ранее сообщалось, что в Китае турист выжил после падения с отвесной скалы высотой 200 метров благодаря дереву. Он пролетел вдоль скалы около восьми метров и зацепился за ветки.

