19:14, 8 мая 2026Наука и техника

На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

Army Recognition: На Украине заметили новую систему ПВО с ракетами Hellfire
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lance Cpl. Christian Cortez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новую систему противовоздушной обороны (ПВО) Stash, которая предназначена для борьбы с дронами-камикадзе, заметили на Украине. Комплекс несет американские ракеты AGM-114 Hellfire («адский огонь»), пишет Army Recognition.

Установка на базе буксируемой колесной платформы получила компактную радиолокационную станцию (РЛС) и направляющие для нескольких ракет. Судя по форме радара, Stash оснастили станцией семейства RADA. Как пишет издание, такая конфигурация подходит только для работы в тылу. На фронте установка может стать легкой целью из-за недостатка мобильности.

По словам автора, использование подобных систем ПВО указывает на переход Киева к менее дорогим средствам обороны. Это позволяет сохранять ракеты зенитных комплексов Patriot и NASAMS.

В апреле издание TWZ писало, что корабли Военно-морских сил США экстренно оснащают пусковыми установками с ракетами AGM-114L Longbow Hellfire для защиты от беспилотников. Эти изделия оснащены комбинированной системой наведения с инерциальной системой и активной головкой самонаведения. Ракета работает по принципу «выстрелил и забыл».

