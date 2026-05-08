13:37, 8 мая 2026Мир

Назван неутешительный прогноз по конфликту США и Ирана

Востоковед Сажин: От США стоит ожидать еще более сильных атак по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

США проведут еще более сильные бомбардировки Ирана, если Исламская Республика не согласится выполнить условия американской стороны. Такой сценарий допустил востоковед Владимир Сажин, его слова приводит «Ридус».

«Президент США Дональд Трамп выдвинул требования к Ирану, с которыми Тегерану нужно согласиться для переговоров. Вашингтон дал два дня на решение, и срок вышел. Требования Трампа отражают исключительно американский подход к мирному урегулированию. Эти удары — попытка показать, что с условиями нужно согласиться, иначе атаки усилятся», — указал эксперт.

Сажин отметил, что сейчас «нет никакой базы для положительного исхода возможных переговоров» между Тегераном и Вашингтоном, поскольку обе стороны имеют «совершенно противоположные» мнения касательно урегулирования конфликта.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли ракетный удар по американским силам, которые атаковали иранский танкер в Ормузском проливе. В центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что был совершен перехват ракет, беспилотников и катеров, атаковавших американские корабли.

27 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.

