Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

08:55, 8 мая 2026Мир

Politico: Визит в Китай будет испытанием для Трампа из-за предложений по сделкам
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Визит американского лидера Дональда Трампа в Китай и встреча с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином может обернуться серьезным испытанием для главы Белого дома. Причины назвало издание Politico, ссылаясь на оценки источников из США.

В статье говорится, что на саммите 14-15 мая в Пекине чиновники Китая, вероятно, предложат США выгодные сделки. В обмен Пекин скорее всего потребует уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям. Однако это противоречит многолетним усилиям обеих партий США по ограничению двусторонних инвестиций.

И республиканцы, и демократы опасаются, что любые потенциальные сделки могут превратиться в угрозы со стороны Китая для национальной и экономической безопасности США. Некоторые советники Трампа призывают его сохранить ограничения на импорт КНР, например, на автомобили, и на американский экспорт (на высокотехнологичные полупроводники и другие технологии).

Также окружение президента США требует вдвое сократить состав бизнес-делегации в Китай. Их беспокоит, что слишком большая группа подорвет позицию американской администрации в экономическом противостоянии с КНР и склонит Трампа к уступкам, которые противоречат программе нацбезопасности страны.

Ранее CNN передавал, что Си Цзиньпин будет иметь преимущество в переговорах с Трампом из-за незавершенного конфликта США с Ираном.

