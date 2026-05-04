Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

CNN: Си Цзиньпин будет иметь преимущество в переговорах с Трампом из-за Ирана

Незавершенный конфликт США с Ираном может дать председателю КНР Си Цзиньпину преимущество в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп хотел бы как можно скорее перевернуть эту страницу в отношениях с Ираном. Если бы США одержали верх, у Трампа было бы гораздо больше рычагов влияния. Но теперь очевидно, что США просто не смогли справиться с Ираном. Так что в каком-то смысле, когда дело доходит до переговоров с Китаем, их позиции на переговорах ослабевают», — заявил член Консультативного комитета по внешней политике при Министерстве иностранных дел Китая У Синьбо.

По данным источников, сложившаяся ситуация может дать Пекину «уникальную возможность» извлечь для себя выгоду в преддверии ожесточенной борьбы на промежуточных выборах, которые состоятся в США в ноябре этого года. Отмечается, что американские избиратели ждут от главы государства «ощутимых побед», таких как крупные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции и самолетов Boeing.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп посетит Китай с визитом 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Американский лидер планировал посетить Пекин в апреле, однако изменил свое решение в связи с проведением военной операции в Иране.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. По некоторым данным, он может отправиться в КНР уже в мае.