Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 8 мая 2026Забота о себе

Названы неочевидные последствия сбоев в работе кишечника

Эксперт Маслиев: Кишечник влияет на настроение и устойчивость к стрессу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Сбои в работе кишечника могут влиять на настроение, уровень тревоги и устойчивость к стрессу, предупредил заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. Неочевидные последствия нарушений ЖКТ он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, связь между пищеварительной системой и мозгом получила название «ось кишечник–мозг». Она работает через нервные сигналы, гормоны и микробиоту. Врач отметил, что значительная часть серотонина вырабатывается именно в кишечнике, поэтому состояние микрофлоры отражается на эмоциональном фоне человека.

«Чувство голода делает нас более раздражительными и чувствительными к внешним факторам, после еды приходит ощущение спокойствия и удовлетворения, а в период стресса многие сталкиваются с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта», — добавил Маслиев.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Эксперт подчеркнул, что для поддержания эмоциональной стабильности важно следить за качеством сна и рационом. По его словам, продукты с клетчаткой, растительная пища и ферментированные напитки помогают поддерживать баланс микробиоты и положительно влияют на общее самочувствие.

Ранее врач-эндокринолог Шокур рассказала, что красное мясо и молочные продукты полезны для мужской и женской репродуктивной системы. Она уточнила, что животные жиры в этих продуктах служат строительным материалом для половых гормонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok