Названы неочевидные последствия сбоев в работе кишечника

Эксперт Маслиев: Кишечник влияет на настроение и устойчивость к стрессу

Сбои в работе кишечника могут влиять на настроение, уровень тревоги и устойчивость к стрессу, предупредил заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. Неочевидные последствия нарушений ЖКТ он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, связь между пищеварительной системой и мозгом получила название «ось кишечник–мозг». Она работает через нервные сигналы, гормоны и микробиоту. Врач отметил, что значительная часть серотонина вырабатывается именно в кишечнике, поэтому состояние микрофлоры отражается на эмоциональном фоне человека.

«Чувство голода делает нас более раздражительными и чувствительными к внешним факторам, после еды приходит ощущение спокойствия и удовлетворения, а в период стресса многие сталкиваются с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта», — добавил Маслиев.

Эксперт подчеркнул, что для поддержания эмоциональной стабильности важно следить за качеством сна и рационом. По его словам, продукты с клетчаткой, растительная пища и ферментированные напитки помогают поддерживать баланс микробиоты и положительно влияют на общее самочувствие.

