Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:04, 8 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала поддерживающие здоровье репродуктивных органов продукты

Врач Шокур: Для здоровья половой системы не надо отказываться от красного мяса
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Slawomir Fajer / Shutterstock / Fotodom

Для полноценной работы репродуктивных органов как женщин, так и мужчин, прежде всего важно избегать строгих диет с резкими ограничениями, рассказала врач-эндокринолог Медскан Hadassah Светлана Шокур. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что на здоровье репродуктивных органов плохо сказывается исключение жиров животного происхождения, содержащих холестерин, который является строительным материалом для половых гормонов. Также она посоветовала не избегать красного мяса — одного из самых важных источников гемового железа, для профилактики анемии, что часто встречается у современных женщин.

Шокур порекомендовала включать в рацион молочные продукты — доступный источник кальция и белка, важные для созревания яйцеклеток и баланса гормонов. Омега 3 — особенно из жирных сортов рыб, и жирорастворимые витамины Д и Е — растительные масла, орехи, семена нужны для стимуляция выработки тестостерона и продукции сперматозоидов у мужчин. У женщин — для продукции прогестерона, что улучшает качество эндометрия матки и повышает вероятность имплантации эмбриона, также отметила врач.

Материалы по теме:
Дефицит калорий для похудения: что это такое и как правильно соблюдать
Дефицит калорий для похудения:что это такое и как правильно соблюдать
4 мая 2026
«Раньше страдали молча» Весь мир жалуется на выгорание и депрессию. Значит ли это, что люди стали слабее?
«Раньше страдали молча»Весь мир жалуется на выгорание и депрессию. Значит ли это, что люди стали слабее?
7 мая 2026
Что такое хантавирус? Симптомы, способ передачи и риск заражения в России
Что такое хантавирус?Симптомы, способ передачи и риск заражения в России
7 мая 2026

«Витамин В9 фолиевая кислота — зеленые овощи и зелень — для созревания качественной яйцеклетки и профилактики дефектов нервной системы плода во время закладки органов. Цинк и селен — синергическая пара микроэлементов (содержится в орехах, морепродуктах, субпродуктах, семенах, бобовых и крупах) для повышения иммунитета, выработки тестостерона и повышения качества спермы, защиты организма от оксидативного стресса», — рассказала Шокур.

Также она отметила, что сезонные фрукты и ягоды, насыщенные витамином С и антиоксидантами, необходимы для предотвращения старения генетического материала половых клеток. При этом курение и спиртное может вызывать у женщин нарушение менструального цикла, повреждать яйцеклетки и вызывать сложности с наступлением беременности, а у мужчин — влиять на потенцию и увеличивать процент дефектных сперматозоидов, добавила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры. Этот овощ, предупредила она, может провоцировать изжогу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция западных стран на идею атаковать Москву 9 мая

    Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде и грозе 8 мая

    Известную певицу ввели в искусственную кому

    Британский флот месяц следил за российским фрегатом у берегов Королевства

    Собянин сообщил о развитии проектов «больниц будущего» в Москве

    Раскрыта причина атаки на нефтебазу в Латвии нацелевшимся на Ленобласть дроном ВСУ

    Посол отметил изменение отношения США ко Дню Победы

    Россиянам назвали способы увеличить зарплату

    Названы опасные для здоровья симптомы при беге

    В Госдуме призвали остановить рост цен на один популярный у россиян продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok