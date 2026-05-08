Врач назвала поддерживающие здоровье репродуктивных органов продукты

Врач Шокур: Для здоровья половой системы не надо отказываться от красного мяса

Для полноценной работы репродуктивных органов как женщин, так и мужчин, прежде всего важно избегать строгих диет с резкими ограничениями, рассказала врач-эндокринолог Медскан Hadassah Светлана Шокур. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что на здоровье репродуктивных органов плохо сказывается исключение жиров животного происхождения, содержащих холестерин, который является строительным материалом для половых гормонов. Также она посоветовала не избегать красного мяса — одного из самых важных источников гемового железа, для профилактики анемии, что часто встречается у современных женщин.

Шокур порекомендовала включать в рацион молочные продукты — доступный источник кальция и белка, важные для созревания яйцеклеток и баланса гормонов. Омега 3 — особенно из жирных сортов рыб, и жирорастворимые витамины Д и Е — растительные масла, орехи, семена нужны для стимуляция выработки тестостерона и продукции сперматозоидов у мужчин. У женщин — для продукции прогестерона, что улучшает качество эндометрия матки и повышает вероятность имплантации эмбриона, также отметила врач.

«Витамин В9 фолиевая кислота — зеленые овощи и зелень — для созревания качественной яйцеклетки и профилактики дефектов нервной системы плода во время закладки органов. Цинк и селен — синергическая пара микроэлементов (содержится в орехах, морепродуктах, субпродуктах, семенах, бобовых и крупах) для повышения иммунитета, выработки тестостерона и повышения качества спермы, защиты организма от оксидативного стресса», — рассказала Шокур.

Также она отметила, что сезонные фрукты и ягоды, насыщенные витамином С и антиоксидантами, необходимы для предотвращения старения генетического материала половых клеток. При этом курение и спиртное может вызывать у женщин нарушение менструального цикла, повреждать яйцеклетки и вызывать сложности с наступлением беременности, а у мужчин — влиять на потенцию и увеличивать процент дефектных сперматозоидов, добавила эксперт.

