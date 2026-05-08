Огонь охватил мебельное производство в российском регионе

В Ленобласти загорелось мебельное производство, огонь охватил 500 «квадратов»

В Ленинградской области загорелось мебельное производство. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, огонь охватил 500 квадратных метров.

Возгорание произошло в складском-производственном здании на Шоссейной улице в городе Бугры Всеволожского района. Для тушения пожара привлечены 46 человек и 19 единиц техники.

Что стало причиной пожара, а также информации о пострадавших не было.

В начале мая в Искитиме Новосибирской области загорелся торговый центр (ТЦ) на Ленинградской улице, площадь пожара составляла около пяти тысяч квадратных метров. Очевидцы поделились кадрами охваченного ярким пламенем здания.

