8 мая 2026

Огромная рыба по локоть проглотила руку хозяина на глазах у людей

В Японии огромный осетр по локоть проглотил руку смотрителя аквариума
Олег Парамонов
В Японии вирусную популярность получило видео про огромную рыбу, кусающую за руку сотрудника аквариума. Об этом сообщает издание News On Japan.

На кадрах крупный осетр подплыл к хозяину, когда тот кормил других рыб. Внезапно он вцепился в руку и успел проглотить ее по локоть, прежде чем человек сумел освободиться. Все это происходило на глазах у многочисленных зрителей. Поскольку у осетров нет зубов, смотритель не пострадал.

Шоу с осетрами — фирменное развлечение Музея науки о лососе в городе Сибецу на острове Хоккайдо. Укусы этих рыб безвредны для людей, но могут быть довольно болезненными. По этой причине проведение шоу доверяют только обученным сотрудникам.

Иногда бывает больно. У каждой особи свои привычки. Некоторые осетры после укуса начинают выкручиваться, и тогда становится особенно болезненно, поэтому таких я стараюсь избегать

Масаки Итимурадиректор музея
С 2008 года посетителям предлагают более безопасный вариант — «покусывание за палец». По словам директора музея, такой аттракцион, скорее всего, стал первым в мире. За все время его существования никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России. Ее голова полностью оказалась в пасти гигантской рыбы.

