Отец и мачеха ответили перед российским судом за избиение ребенка ремнем и кипятильником

В Кузбассе суд приговорил отца девочки и ее мачеху за истязания

В Кемеровской области суд вынес приговор отцу девочки и его сожительнице за истязания ребенка. Об этом пишет РИА Новости.

Отец приговорен к четырем годам и месяцу колонии общего режима, мачеха — к четырем годам колонии общего режима. С каждого взыскано по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Они признаны виновными по статье 117 УК РФ («истязание»). Отец также осужден по статье 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Мужчина признал вину полностью, а женщина — частично, утверждая, что била лишь несколько раз и не использовала предметы.

По версии следствия, отец избивал дочь кожаным ремнем с пряжкой и шнуром кипятильника, а один раз ударил по лицу и голове, после чего она упала со стула. Мачеха била девочку ремнем от сумки и шнуром от зарядного устройства, таскала за волосы, кидала по комнате, вырвала клок волос, а в бане ударила железным ковшом по носу. Эксперты зафиксировали у потерпевшей множественные кровоподтеки, ссадины и горизонтальный рубец на носу.

