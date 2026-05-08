Подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током и выжил

В США подростка ударило током, он упал с 18-метровой высоты в огонь и выжил

В городе Саффолк, США, спасателям удалось спасти 15-летнего подростка, упавшего с опоры линии электропередачи. Об этом сообщает WAVY.

1 мая в городскую пожарную службу поступил звонок о возгорании сухой растительности. Такие вызовы часто поступали из-за засухи. Пожарные выехали на место происшествия, потушили горящую траву и вдруг обнаружили рядом лежащего на земле подростка.

Оказалось, юноша забрался на опору линии электропередачи, коснулся провода под напряжением и упал с 18-метровой высоты. Из-за удара током сухая трава под ним загорелась, и он оказался в огне. Несмотря на все злоключения, пострадавший выжил.

Сейчас подросток восстанавливается в больнице. По словам врачей, он находится в стабильном состоянии и хорошем настроении.

