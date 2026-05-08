13:28, 8 мая 2026

Подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током и выжил

Юлия Юткина
Фото: chinasong / Shutterstock / Fotodom

В городе Саффолк, США, спасателям удалось спасти 15-летнего подростка, упавшего с опоры линии электропередачи. Об этом сообщает WAVY.

1 мая в городскую пожарную службу поступил звонок о возгорании сухой растительности. Такие вызовы часто поступали из-за засухи. Пожарные выехали на место происшествия, потушили горящую траву и вдруг обнаружили рядом лежащего на земле подростка.

Оказалось, юноша забрался на опору линии электропередачи, коснулся провода под напряжением и упал с 18-метровой высоты. Из-за удара током сухая трава под ним загорелась, и он оказался в огне. Несмотря на все злоключения, пострадавший выжил.

«Дом рухнул и крики прекратились» 34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
6 июля 2022
«Алюминий пылал как бумага» 50 лет назад военный самолет упал на детсад. Как в СССР пытались скрыть смерть 24 детей?
16 мая 2022
«Обезумевшие люди висели на простынях» 45 лет назад у Кремля загорелась гостиница «Россия». Кто виноват в десятках жертв?
25 февраля 2022

Сейчас подросток восстанавливается в больнице. По словам врачей, он находится в стабильном состоянии и хорошем настроении.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, спасли двух альпинистов, застрявших на высоте 3780 метров. Один из них перед этим упал со 152-метровой высоты, получил множество переломов, но выжил.

