Популярный препарат неожиданно оказался опасен для супербактерии

Nat Com: Кандесартан цилексетил эффективен против золотистого стафилококка

Препарат кандесартан цилексетил, который применяют для лечения повышенного давления, показал активность против метициллин-резистентного золотистого стафилококка MRSA. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

MRSA считается одной из опасных устойчивых к антибиотикам бактерий. Ученые выяснили, что кандесартан цилексетил нарушает целостность клеточной мембраны бактерии: делает ее менее стабильной, меняет липидный состав и буквально повышает проницаемость оболочки. В результате клетка хуже поддерживает внутреннее равновесие и становится уязвимой.

Особенно важным оказалось то, что препарат усиливал действие некоторых антибиотиков, включая гентамицин и полимиксин B. В экспериментах такая комбинация быстрее уничтожала активно делящиеся клетки MRSA и воздействовала даже на более устойчивые «спящие» бактериальные формы.

Авторы также проверили действие вещества на модели инфекции у мышей: кандесартан цилексетил снижал размножение MRSA, а в сочетании с гентамицином эффект был сильнее. Ученые подчеркивают, что речь пока не идет о готовом лечении инфекций у людей, но препарат может стать основой для разработки новых средств против антибиотикоустойчивых бактерий.

