04:00, 8 мая 2026

Порномодель призналась в смерти поклонника после секса за 820 тысяч рублей

Олег Парамонов
Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

В США 32-летняя порномодель Микаэла Брашайе Райларсдам признала вину в смерти поклонника, заплатившего ей 11 тысяч долларов (820 тысяч рублей) за сеанс БДСМ. Об этом сообщает издание The San Diego Union Tribune.

Инцидент произошел в 2023 году. В марте 2025 года Райларсдам предъявили обвинения. Она содержалась в тюрьме без выхода под залог. Ожидается, что приговор будет вынесен в июне 2026 года. Ей грозит лишение свободы на четыре года.

Поводом для преследования стала смерть 55-летнего Майкла Дейла. Мужчина попросил порномодель завернуть его в пищевую пленку. Она сделала это, а также надела ему на голову пакет, а к ногам прикрепила женские сапоги. По ее словам, она не думала, что с мужчиной может что-то случиться.

Райларсдам решила проверить состояние клиента только через восемь минут. В тому времени тот потерял сознание. Порномодель вызвала скорую, но прибывшие медики не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в США ФБР добавило участника Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в топ-10 самых разыскиваемых преступников. Мужчину обвинили в наркоторговле и расправе над неугодными.

