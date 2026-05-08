Посол России в Армении жестко высказался о саммите с участием Зеленского

Посол Копыркин: На саммите ЕПС в Ереване говорили в конфронтационном ключе
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

На саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедшем в начале мая в Ереване, говорили в конфронтационном ключе. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин, передает РИА Новости.

«Россия не является участником формата ЕПС, тем не менее российской тематике, судя по открытой информации, уделялось повышенное внимание, однако сугубо в конфронтационном ключе. Агрессивные реплики [Владимира] Зеленского в сторону Москвы вызвали не только жесткое предостережение со стороны Министерства обороны России, но и непонимание армянской общественности», — отметил дипломат.

Копыркин также подчеркнул, что отказ от приглашения России и Белоруссии на подобный формат заведомо говорит о дискриминации этих стран и отсутствии повестки для объединения. Он добавил, что Москва и Минск предлагают собственную архитектуру стабильности, но на евразийском пространстве.

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения». На них собрались представители более 30 стран, включая Зеленского. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев, Европейский союз (ЕС) такими шагами хочет навредить России с помощью Армении, пытаясь разорвать связи закавказской республики с Москвой.

