Премьер Словакии Фицо: Конфликт на Украине близится к концу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что конфликт между Россией и Украиной близится к завершению. Об этом он заявил во время своего визита в Москву, передает РИА Новости.

«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта (...). Основное послание, которое я хочу передать президенту [России Владимиру] Путину, основное слово — это диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», — отметил европейский политик.

Ранее Фицо выразил мнение, что в европейских странах история извращается, поэтому там нет уважения к событиям Второй мировой войны.

7 мая стало известно, что словацкий премьер передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину в ходе своей поездки в Москву.