Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 8 мая 2026Мир

Президент Бразилии сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда

Лула да Силва сравнил свои отношения с Трампом любовью с первого взгляда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с любовью с первого взгляда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши отношения действительно очень хорошие. Я бы сказал, что это отношения, в возможность которых мало кто верил. Это как любовь с первого взгляда, химия», — сказал политик.

Лула да Силва выразил уверенность в уважении главы Белого дома к Бразилии и заинтересованности Соединенных Штатов в развитии двусторонних связей.

Ранее Трамп признался в любви бразильскому лидеру в ходе телефонного разговора. До этого отмечалось, что президенты США и Бразилии не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки. Кроме того, бразильский глава в ходе поездки по Европе последовательно критиковал действия администрации Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Россией перемирие вступило в силу. Что об этом известно и будет ли Украина его соблюдать?

    В Москве-реке рыбаки выловили 25-килограммового сома

    Обрезанные мужчины стали массово восстанавливать крайнюю плоть

    Президент Бразилии сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда

    Средства ПВО за четыре часа сбили почти 100 БПЛА

    В Финляндии умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

    Европа выдвинула США условие для участия в операции в Ормузском проливе

    Над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки

    Иран обвинил США в нарушении перемирия

    Сальдо высказался о провокациях со стороны Киева в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok