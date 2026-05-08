12:43, 8 мая 2026

Прокуратура оспорила запрет сайта «ЯПлакалъ»

Прокуратура Москвы оспорила запрет в России юмористического сайта «ЯПлакалъ»
Маргарита Щигарева
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Прокуратура Москвы оспорила решение о запрете в России юмористического сайта «ЯПлакалъ». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на решение суда о запрете сайта», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что апелляционная жалоба поступила 7 мая.

Кроме того, по данным издания, материалы дела по запрету информации на «ЯПлакалъ» изучил Верховный суд России. Источник, близкий к судебной системе, заявил, что не обнаружил экспертиз, на основании которых были запрещены публикации.

Решение о запрете контента на развлекательном портале принял Чертановский суд Москвы. Уточнялось, что на «ЯПлакалъ» и других двух сайтах были опубликованы материалы, унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку. Представители платформы при этом заявили, что им не поступали официальные жалобы на противоправный контент.

