Путин присвоил звезде сериала «Солдаты» звание народного артиста

23:43, 8 мая 2026Культура

Путин присвоил звание народного артиста Алексею Маклакову
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Маклаков

Алексей Маклаков. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Алексею Маклакову. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звание: заслуженный артист Российской Федерации Маклакову Алексею Константиновичу», — говорится в тексте документа.

Маклаков является артистом Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», а также звездой сериала «Солдаты» в роли прапорщика Шматко.

Звания народных артистов присвоены артистке Кремлевского балета Олесе Рослановой, артисту балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрию Кудрявцеву и артисту Национального молодежного театра Республики Башкортостан Линару Ахметвалиеву.

Ранее президент России наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.

