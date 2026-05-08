Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

Банк России сообщил о росте в апреле рублевой денежной массы по всем агрегатам

В апреле рублевая денежная масса (агрегат М2, включающий наличные и депозиты) увеличилась по сравнению с мартом на 1,5 процента (два триллиона рублей). Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении рост составил 12,5 процента, что больше мартовских 11,8 процента и стало максимумом с октября прошлого года. Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (агрегат М2Х) увеличилась на 1,4 процента, то есть также примерно на два триллиона рублей.

Такой тенденции способствовало одновременное ускорение прироста наличных (агрегат М0) и средств на текущих счетах в банках (агрегат М1). Ее главным следствием в регуляторе называют усиление общего инфляционного давления в экономике, что может привести к остановке снижения ключевой ставки.

Как указали в ЦБ, если расходы бюджета, которые остаются на повышенном уровне и провоцируют усиление спроса, не придут в норму в ближайшие месяцы, то для снижения инфляции нужно будет сильнее замедлять кредитование. А это означает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и, возможно, повышение ключевой ставки.

Рост агрегата М0 в марте на 1,6 процента регулятор объяснял перебоями в работе мобильного интернета, что могло заставить население и бизнес сформировать запас наличных.

Однако новое ускорение тенденции в апреле, считают в Telegram-канале MMI, уже нельзя объяснить таким образом — скорее всего, свое влияние оказывает уход бизнеса в тень из-за повышения налогов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что на последнем заседании совета директоров рассматривался вариант сохранения ставки на уровне 15 процентов, хотя в итоге выбор был сделан в пользу снижения до 14,5 процента. Тем не менее, указала она, проинфляционные факторы выросли.