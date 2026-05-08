Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 8 мая 2026Россия

Раскрыта причина атаки на нефтебазу в Латвии нацелевшимся на Ленобласть дроном ВСУ

Кнутов: Летевший в РФ дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Латвии из-за досадной ошибки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины 7 мая попытались использовать прибалтийский воздушный коридор для атаки на Ленобласть. Однако нацелевшийся на РФ дрон потерял управление ударил по нефтебазе в латвийском городе Резекне, о причине случившегося порассуждал военный эксперт историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК».

По его мнению, украинский беспилотник перепутал цель из-за ошибки программирования, поэтому приземлился на похожем на российский объекте союзников Киева.

«Это 100 процентов украинские беспилотники [проникли в воздушное пространство Латвии 7 мая]. Судя по видео, противник использовал FP-1, FP-2 или "Лютый". Их параметры отличаются, в зависимости от модели, но внешне они практически одинаковы», — утверждает военный эксперт.

Ранее Латвия обвинила Россию в падении украинских дронов на нефтебазу в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция западных стран на идею атаковать Москву 9 мая

    Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде и грозе 8 мая

    Известную певицу ввели в искусственную кому

    Британский флот месяц следил за российским фрегатом у берегов Королевства

    Собянин сообщил о развитии проектов «больниц будущего» в Москве

    Раскрыта причина атаки на нефтебазу в Латвии нацелевшимся на Ленобласть дроном ВСУ

    Посол отметил изменение отношения США ко Дню Победы

    Россиянам назвали способы увеличить зарплату

    Названы опасные для здоровья симптомы при беге

    В Госдуме призвали остановить рост цен на один популярный у россиян продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok