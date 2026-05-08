Раскрыта причина атаки на нефтебазу в Латвии нацелевшимся на Ленобласть дроном ВСУ

Кнутов: Летевший в РФ дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Латвии из-за досадной ошибки

Вооруженные силы Украины 7 мая попытались использовать прибалтийский воздушный коридор для атаки на Ленобласть. Однако нацелевшийся на РФ дрон потерял управление ударил по нефтебазе в латвийском городе Резекне, о причине случившегося порассуждал военный эксперт историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК».

По его мнению, украинский беспилотник перепутал цель из-за ошибки программирования, поэтому приземлился на похожем на российский объекте союзников Киева.

«Это 100 процентов украинские беспилотники [проникли в воздушное пространство Латвии 7 мая]. Судя по видео, противник использовал FP-1, FP-2 или "Лютый". Их параметры отличаются, в зависимости от модели, но внешне они практически одинаковы», — утверждает военный эксперт.

Ранее Латвия обвинила Россию в падении украинских дронов на нефтебазу в республике.