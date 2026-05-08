14:34, 8 мая 2026Россия

Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

Никита Абрамов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл масштабы разрушений после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Чалтырь. Пост появился в его Telegram-канале.

«По последней информации, в селе Чалтырь Мясниковского района повреждено 50 частных жилых домов, 4 легковых автомобиля, одно складское помещение», — написал он.

В других населенных пунктах, по его словам, повреждения получили четыре частных дома, хозяйственная постройка, магазин и административное здание.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этой же ночью ВСУ выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет.

