Режим ЧС ввели в российском городе после налета украинских БПЛА

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Ростове-на-Дону после налета украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российского города Александр Скрябин в «Максе».

Он распорядился организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба. У пострадавших граждан примут заявления на оказание материальной помощи, заверил Скрябин.

В ночь на 8 мая Ростовскую область атаковали украинские ракеты и дроны. Падение обломков и разрушения зафиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Информации о пострадавших не поступало.