17:13, 8 мая 2026

Россиян предупредили о переносчиках хантавируса в их домах

Врач Мескина: Переносчиками хантавируса могут быть мыши и другие грызуны
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kimberrywood / Shutterstock / Fotodom

Очаги хантавирусов могут быть гораздо ближе, чем кажется. Об этом россиян предупредила в беседе с Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам медика, хантавирусы бывают разных видов, и переносчиками могут быть как хомяки, так и мыши (домашние и полевые, крысы и прочие грызуны).

Мескина подчеркнула, что люди чаще всего заражаются хантавирусами через выделения грызунов — помет, мочу. Такие инфекции называются зоонозными, то есть передающимися от животных к человеку. При этом передача другим животным, например собаке или кошке, маловероятна.

Сейчас основной вопрос — может ли разновидность вируса, о которой идет речь в истории с лайнером, поражать легкие и передаваться дальше

Елена Мескинаврач-инфекционист

В России более распространена другая форма заболевания — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В некоторых регионах риск особенно высок, например, в Сибири и на севере страны. В Московском регионе такое тоже случается, хотя и реже, заметила врач.

Как правило, в России речь идет не о передаче от человека к человеку, а именно о заражении от экскрементов грызунов. Чаще всего, объяснила врач, заражаются во время полевых работ, уборки: поднимается пыль, на руках остаются загрязнения, и вирус попадает в организм.

«Они (экскременты) могут попадать на продукты: капусту, морковь, яблоки и другие овощи или фрукты, особенно если мыши бегают в погребе», — рассказала медик.

Поэтому очень важно хорошо мыть продукты и быть осторожными при уборке помещений, где могли находиться грызуны, заключила эксперт.

Вспышку хантавируса зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, который в апреле 2026 года путешествовал по Атлантике. Это редкое, но опасное заболевание обычно передается через грызунов, а в единичных случаях — от человека к человеку. Уже есть жертвы болезни. Еще один случай заражения зафиксировали в Швейцарии. «Лента.ру» рассказывала главное о хантавирусе.

