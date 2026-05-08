Россиян с собаками предупредили о неожиданной опасности фонарей

Кинолог Голубев: В дождь собаки рискуют получить удар током от фонарного столба

В дождь собаки рискуют получить удар током от фонарного столба. О неожиданной опасности уличного освещения в такую погоду предупредил владельцев питомцев президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Для собак обнюхивание окружающих предметов — естественный способ получать информацию о мире. Однако приближаться к фонарным столбам в дождливую погоду животным не стоит — питомец может получить удар током.

«Усугубляет ситуацию то, что влажность воздуха делает для собаки запахи насыщеннее, и она часто начинает себя вести активнее», — отметил Голубев.

Эксперт пояснил, что со временем изоляция кабелей внутри фонаря разрушается. В сухую погоду ток остается внутри, а во время осадков вода становится проводником: электричество начинает буквально «стекать» на корпус столба и в окружающие лужи — простое прикосновение к ним может оказаться фатальным.

Не менее опасно, если собака решит пометить столб — моча тоже проводит ток, подчеркнул кинолог. Признаками ненадежных фонарей Голубев назвал гул, вибрацию, скопление влаги вокруг столба и заметные повреждения проводки.

Ранее россиянам рассказали, как защитить собак от клещей. Для этого потребуются специальные ошейники, спреи, капли на холку или таблетки.

