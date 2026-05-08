Россиянам дали прогноз по магнитным бурям 9 мая

ИКИ РАН: 9 мая на Земле не ожидаются магнитные бури

В субботу, 9 мая, на Земле не ожидаются магнитные бури. Такой прогноз на День Победы дали россиянам специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

В пятницу же, 8 мая, вероятность магнитных бурь сохраняется, отметили ученые.

«В течение дня будут продолжаться попытки раскачать магнитосферу, так что предупреждение о возможности бурь пока сохраняется. Завтра, в день праздника, ожидается спокойная геомагнитная обстановка», — подчеркнули в ИКИ РАН.

Магнитные бури обрушились на Землю в ночь на пятницу, 5 мая. Колебания оказались довольно заметны: пиковые значения достигали класса G2, что соответствует среднему уровню. Бури, как пояснили ученые, спровоцировал выброс корональной плазмы, случившийся 30 апреля. С учетом того, что вспышка была слабой, специалисты не ожидали, что он потревожит магнитосферу, тем более спустя неделю.