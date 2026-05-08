Россиянам назвали самый опасный вид шашлыка

Гастроэнтеролог Степанова: Шашлык с обугленной корочкой считается опасным

Наиболее опасным для здоровья считается шашлык с обугленной корочкой, а также плохо прожаренное мясо. Об этом сообщила гастроэнтеролог Виктория Степанова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, во время жарки жир и мясной сок попадают на угли, из-за чего образуется дым с канцерогенными веществами. Они оседают на поверхности мяса, раздражают слизистую желудка и при регулярном употреблении могут повышать риск заболеваний пищеварительной системы. Опасным она также назвала плохо прожаренное мясо, в котором могут сохраняться бактерии и паразиты.

Степанова отметила, что после майских праздников врачи часто фиксируют у пациентов обострение гастрита, язвенной болезни и рефлюкса. «Картина типичная: человек ел все подряд, запивал крепким алкоголем, перекусывал маринованными огурцами и кетчупом. К утру — резкая боль под ложечкой, тошнота, иногда рвота с прожилками крови», — пояснила врач. Она добавила, что алкоголь и острые закуски многократно усиливают нагрузку на желудок.

Гастроэнтеролог посоветовала перед употреблением срезать темную корочку с мяса, использовать при готовке маринады с лимоном и травами, а также не хранить готовое блюдо долго в тепле. По ее словам, застолье лучше начинать с овощей и хлеба, а при появлении сильной боли, тошноты или слабости необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал алкоголь, подходящий для запивания шашлыка. Он подчеркнул, что спиртные напитки нельзя назвать полезными, но шашлык можно сочетать с вином.