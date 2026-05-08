19:38, 8 мая 2026

Россиянин вошел в число самых ценных игроков НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров вошел в число самых ценных игроков НХЛ
Владислав Уткин
Фото: Eric Canha /Imagn Images / Reuters

Россиянин Никита Кучеров вошел в число самых ценных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Помимо Кучерова, в тройку претендентов на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку сезона в НХЛ) вошли форварды Нэйтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». 32-летний Кучеров, защищающий цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг», в текущем сезоне стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата. Он набрал 130 очков, забросив 44 шайбы и сделав 86 результативных передач. По этому показателю россиянин уступил только Макдэвиду.

Помимо этого, Кучеров является претендентом на «Тед Линдсей Эворд». Эту награду дают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Ранее Кучерова признали лучшим игроком марта в НХЛ. В этом месяце он провел 14 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал 17 результативных передач.

