Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

Российский шеф-повар поселился в шалаше в джунглях Камбоджи, довел себя до анорексии и был спасен местными жителями. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 35-летний Алексей Коротеев оборудовал себе жилье в национальном парке «Реам». Он остался без еды и нормального крова и спал в гамаке. Когда на россиянина наткнулись местные жители, он был крайне истощен, просил о помощи и хотел добраться до посольства.

Полиция и представители городских властей оперативно прибыли на место и доставили мужчину в больницу на обследование. Сейчас жизни соотечественника ничто не угрожает.

Как пишет издание, Коротеев родом из Алтайского края, проблем с документами у него нет. У россиянина есть высшее образование, он работал шеф-поваром около десяти лет.

В 2024 году российский путешественник Владимир Косаров пропал в джунглях Колумбии и через некоторое время был найден живым. Ему удалось добраться в Панаму через одно из самых опасных мест в мире — Дарьенский пробел.

