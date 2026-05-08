Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 8 мая 2026Путешествия

Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

В джунглях Камбоджи спасли истощенного российского шеф-повара
Алина Черненко

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Российский шеф-повар поселился в шалаше в джунглях Камбоджи, довел себя до анорексии и был спасен местными жителями. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 35-летний Алексей Коротеев оборудовал себе жилье в национальном парке «Реам». Он остался без еды и нормального крова и спал в гамаке. Когда на россиянина наткнулись местные жители, он был крайне истощен, просил о помощи и хотел добраться до посольства.

Материалы по теме:
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024

Полиция и представители городских властей оперативно прибыли на место и доставили мужчину в больницу на обследование. Сейчас жизни соотечественника ничто не угрожает.

Как пишет издание, Коротеев родом из Алтайского края, проблем с документами у него нет. У россиянина есть высшее образование, он работал шеф-поваром около десяти лет.

В 2024 году российский путешественник Владимир Косаров пропал в джунглях Колумбии и через некоторое время был найден живым. Ему удалось добраться в Панаму через одно из самых опасных мест в мире — Дарьенский пробел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok