14:15, 8 мая 2026

Сотни собравшихся во Вьетнам россиян застряли в Екатеринбурге из-за поломки самолета

Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более четырех сотен российских туристов, собравшихся лететь во Вьетнам, застряли в Екатеринбурге из-за поломки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что рейс из аэропорта Кольцово в Камрань задержали на сутки. Самолет должен был вылететь в 01:25 8 мая, однако пассажирам сообщили, что из-за технической неисправности время изменится на 15:00. Позже вылет перенесли на 9 мая.

По данным источника, из-за поломки пришлось отменить еще один рейс — из Нячанга в Санкт-Петербург. Резервных бортов у авиакомпании «Икар» не оказалось.

Пассажиров задержанного рейса разместили в отелях, но точное время вылета им не сообщили. Туроператоры предложили путешественникам продлевать проживание за свой счет. Туристы нервничают и связываются с гидами во Вьетнаме, чтобы предупредить о задержке рейса по вине авиакомпании и не потерять деньги.

6 мая сотни пассажиров застряли в двух российских аэропортах из-за задержек рейсов разных авиакомпаний. С опозданием вылетели самолеты из Владивостока в Москву и из Благовещенска в Хабаровск.

