Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 8 мая 2026Наука и техника

Советскую «Тунгуску» ВСУ оснастили американской ОЭС

На Украине оснастили советский ЗРПК «Тунгуска» американской ОЭС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ministry of Defence / Globallookpress.com

Один из зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) 2С6 «Тунгуска» ВСУ оснастили оптико-электронной станцией (ОЭС) американского производства. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимках показан советский комплекс с ОЭС, которую установили над штатным радаром машины. Изображение с камер станции выводится на экран в боевом отделении. Дополнительное оборудование предназначено для визуального обнаружения целей в различных условиях.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

«Тунгуску» приняли на вооружение в 1982 году. В арсенал машины входят автоматические пушки калибра 30 миллиметров и ракеты 9М311 с максимальной дальностью восемь километров. В 2021 году на вооружении Киева числилось 75 комплексов 2С6.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Россией перемирие вступило в силу. Что об этом известно и будет ли Украина его соблюдать?

    Европа выдвинула США условие для участия в операции в Ормузском проливе

    Над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки

    Иран обвинил США в нарушении перемирия

    Сальдо высказался о провокациях со стороны Киева в День Победы

    Загадочный конусообразный НЛО напугал жителей одной страны

    Стало известно об ударе США по порту в Иране

    Советскую «Тунгуску» ВСУ оснастили американской ОЭС

    Китай поставил Киев на грань банкротства

    Случай хантавируса зафиксирован еще в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok