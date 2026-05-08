12:56, 8 мая 2026Россия

Стало известно о смерти российского парапланериста при странных обстоятельствах

В Челябинской области произошло смертельное падение 48-летнего парапланериста
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пластовском районе Челябинской области произошло смертельное падение 48-летнего парапланериста. Родственники россиянина утверждают, что все произошло при странных обстоятельствах. Об этом стало известно порталу 74.ru.

Близкие мужчины отметили, что падение параплана заметил один из водителей, который двигался по трассе Варламово — Пласт. Спустя минуту после этого мужчина увидел экипаж ДПС и сообщил о случившемся. Инспекторы сразу выехали к месту происшествия.

«Они срезали с него все стропы, чтобы освободить. Если бы было хотя бы фото, что с этими стропами, можно было бы понять причину падения — то ли он в них запутался, или что-то другое», — пояснил один из друзей парапланериста.

Родственники призвали других автолюбителей выйти с ними на связь, если они успели снять момент падения на видеорегистраторы в том районе.

Ранее сообщалось, что на Алтае парапланерист стал жертвой столкновения с линией электропередачи (ЛЭП).

