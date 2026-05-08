13:13, 8 мая 2026

Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

Генерал Соболев: Россия не станет бить по Киеву в ответ на коллапс в аэропортах
Анастасия Алимпиева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия не будет нарушать объявленное президентом страны Владимиром Путиным перемирие в честь 9 Мая и бить по Киеву за созданный Вооруженными силами Украины (ВСУ) коллапс сразу в нескольких аэропортах страны. Об этом в беседе с НСН высказался член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он указал, что Москва пригрозила ответом лишь в одном случае — если украинская сторона попытается сорвать парад Победы в столице.

«Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева. Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушения перемирия под этот ответ не подходят», — объяснил Соболев.

Утром 8 мая сообщалось, что сразу 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

