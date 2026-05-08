Экономика
22:43, 8 мая 2026Экономика

Назван способ утихомирить соседа с шумной стиральной машиной

Специалист по ЖКХ Бондарь: За шум стиральной машины ночью грозит штраф 3000 руб.
Виктория Клабукова

Фото: PlanetCare / Unsplash

Шум стиральной машины ночью может доставлять неудобства другим жильцам. Как утихомирить такого соседа, «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Нормы шума в России регулируют санитарные нормы СанПиН 2.1.3684-21, согласно которым громкость звуков в жилых комнатах не должна превышать 55 децибел днем и 45 ночью. За шум в ночные часы может грозить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. При этом региональные законы могут устанавливать более высокую сумму взыскания — в Москве штраф за громкие звуки в запретные часы может достигать 2 тысяч рублей, а в Подмосковье могут выписать штраф порядка 3 тысяч. Штраф можно схлопотать за сильную вибрацию стиральной машины или активные игры в квартире.

Прежде всего специалист советует не кричать на шумного соседа — такая реакция может вызвать ответную агрессию, когда человек будет шуметь просто назло. «Побеждает в таких спорах, как правило, не самый громкий, а самый методичный», — пояснил эксперт. Вместо этого Бондарь рекомендует фиксировать подобные нарушения на регулярной основе, прописывая дату, время и характер звуков. В качестве доказательств можно использовать записи с диктофона или видео с указанием времени. Весомее будет выглядеть коллективное обращение нескольких жильцов дома. Такая претензия вынудит участкового или управляющую компанию разобраться с шумным соседом быстрее. Жалобу можно подать через систему ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Иск по такому поводу — крайняя мера, отмечает собеседник газеты. Кроме того, такие судебные разбирательства потребуют расходов, а компенсация морального вреда будет невелика. Тем не менее случалось, что нерадивого соседа суд обязывал делать шумоизоляцию в квартире.

Ранее россиянам напомнили о возможности избавиться от нежелательного мусоропровода в доме. Решение о его консервации должны принять на общем собрании жильцов, при этом нельзя игнорировать мнение жильцов с инвалидностью.

