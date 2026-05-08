Назван способ утихомирить соседа с шумной стиральной машиной

Специалист по ЖКХ Бондарь: За шум стиральной машины ночью грозит штраф 3000 руб.

Шум стиральной машины ночью может доставлять неудобства другим жильцам. Как утихомирить такого соседа, «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Нормы шума в России регулируют санитарные нормы СанПиН 2.1.3684-21, согласно которым громкость звуков в жилых комнатах не должна превышать 55 децибел днем и 45 ночью. За шум в ночные часы может грозить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. При этом региональные законы могут устанавливать более высокую сумму взыскания — в Москве штраф за громкие звуки в запретные часы может достигать 2 тысяч рублей, а в Подмосковье могут выписать штраф порядка 3 тысяч. Штраф можно схлопотать за сильную вибрацию стиральной машины или активные игры в квартире.

Прежде всего специалист советует не кричать на шумного соседа — такая реакция может вызвать ответную агрессию, когда человек будет шуметь просто назло. «Побеждает в таких спорах, как правило, не самый громкий, а самый методичный», — пояснил эксперт. Вместо этого Бондарь рекомендует фиксировать подобные нарушения на регулярной основе, прописывая дату, время и характер звуков. В качестве доказательств можно использовать записи с диктофона или видео с указанием времени. Весомее будет выглядеть коллективное обращение нескольких жильцов дома. Такая претензия вынудит участкового или управляющую компанию разобраться с шумным соседом быстрее. Жалобу можно подать через систему ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Иск по такому поводу — крайняя мера, отмечает собеседник газеты. Кроме того, такие судебные разбирательства потребуют расходов, а компенсация морального вреда будет невелика. Тем не менее случалось, что нерадивого соседа суд обязывал делать шумоизоляцию в квартире.

