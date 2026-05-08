23:43, 8 мая 2026Россия

Путин поблагодарил президента Казахстана за приезд в Москву

Марина Совина
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский президент Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за визит в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

«Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать», — указал российский лидер.

Он назвал это доказательством того, что отношения двух стран находятся на высоком уровне. Путин отметил, что День Победы для народов России и Казахстана очень важный праздник.

Ранее сообщалось, что Токаев прибудет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

