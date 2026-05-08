16:49, 8 мая 2026

Тренер ПСЖ позвал команду на празднование дня рождения и не пришел на него

Анастасия Борисова
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике пригласил футболистов команды в ресторан по случаю своего 56-летия, но сам на праздник не пришел. Об этом сообщает Le Parisien.

Испанский специалист забронировал стол в ресторане Prunier, расположенном недалеко от Триумфальной арки в Париже. Он позволил игрокам отметить торжество без своего участия, а также отпраздновать выход в финал Лиги чемпионов.

7 мая ПСЖ сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч французы вышли в решающую стадию турнира. В финале Лиги чемпионов парижане встретятся с лондонским «Арсеналом» 30 мая в Будапеште.

Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. Под его руководством парижане дважды взяли чемпионат Франции, Кубок страны, трижды — Суперкубок, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

